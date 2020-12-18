شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة والان مع التفاصيل

الجمعة 18 ديسمبر 2020 قالت وزارة الصحة المصرية يوم الخميس إن مصر سجلت 548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة، مقارنة مع 544 إصابة و24 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن جمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 123701 حالة من ضمنهم 105919 حالة تم شفاؤها، و 7015 حالة وفاة.

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