"أبو الدحداح".. صيد إرهابي ثمين في قبضة الجيش الجزائري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء الخميس، إلقاء القبض على "إرهابي خطير" خلال عملية في ولاية جيجل شمالي شرق الجزائر.

وقالت الوزارة في بيان "تمكّنت قوة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار، بالقرب من بلدية العنصر بجيجل من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان أحسن المدعو أبو الدحداح الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 1994".



وكانت الوزارة قد أعلنت في بداية ديسمبر/كانون الأول أن 3 إرهابيين قتلوا في اشتباكات مع الجيش في ولاية جيجل، وأضافت في اليوم التالي أنّ جندياً جزائرياً قُتل في اشتباكات بالمنطقة نفسها.

وتأتي عملية القبض على أبو الدحداح عقب إعلان الوزارة اعتقال 17 شخصاً يدعمون "تنظيمات إرهابية" في مناطق واسعة من البلاد منذ بداية الشهر.

وتمكن الجيش الجزائري في الأعوام الأخيرة بفضل ضرباته الاستباقية من شل تحركات تنظيم القاعدة الإرهابي إثر الخسائر الفادحة في عناصره، بعد أن قضى على العشرات منهم بينهم أمراء خطرون، وضبطه كميات كبيرة من الأسلحة.