إيران تعتقل مواطنا بتهمة إهانة قاسم سليماني على إنستجرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 ديسمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن شهرام كرمي المدعي العام في مدينة كرمانشاه غرب إيران، اعتقال مواطن في المدينة، بتهمة إهانة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي اغتيل في العراق مطلع يناير الماضي.

وقال كرمي في حديث لوكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، مساء الخميس، إن ”السلطات الأمنية اعتقلت مواطنا في مدينة كرمنشاه بتهمة كتابة تدوينة عبر حسابه في انستغرام أهان فيها قاسم سليماني“.

وأضاف أن السلطات لم تقدم تفسيرات لوضع المعتقل ولم تشر لمكان احتجازه، لكنها أكدت أنها ”لن تسمح لتيار النفوذ المدمر من قبل المتغطرس بإهانة قيم الجمهورية الإسلامية“.

وذكرت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري، أن سبب اعتقال هذا الشخص هو إهانة قاسم سليماني في الفضاء الإلكتروني.

وأشارت مواقع إخبارية إيرانية معارضة أن ”الشخص المعتقل موظف في أحد الجامعات في مدينة كرمنشاه غرب البلاد.

ولم يوضح الإعلام الإيراني ما كتبه ذلك المواطن عبر حسابه في إنستغرام.

وفي 6 من يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتقلت السلطات الإيرانية 4 شبان بمدينة أصفهان وسط البلاد بتهمة إهانة قاسم سليماني، فيما اعتقلت الصحفي مظفر ولد بيجي من أهالي منطقة باوه شمال مدينة كرمنشاه في الخامس من الشهر ذاته بسبب عدم وصفه قاسم سليماني بـ“الشهيد“.