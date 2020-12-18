شكرا لقرائتكم خبر عن التونسيون يحيون الذكرى العاشرة للثورة باحتجاجات غاضبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”، وكالات

وجهت أكثر من 20 جمعية من المجتمع المدني في تونس إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات الوطنية، دعوات إلى المواطنين للتجمع أمام مقر البرلمان اليوم الجمعة، وذلك بهدف التنديد بالعنف المستشري في البرلمان والتحريض عليه في المجتمع على يد ائتلاف الكرامة المتشدد والقريب من حركة (النهضة) «الإخوانية»، في وقت أحييت محافظة سيدي بوزيد الذكرى العاشرة للثورة في أجواء يحضر فيها الاحتجاج ويغيب الطابع الاحتفالي، في حين شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة ببلدان الاتحاد الأوروبي.

ذكر الاتحاد العام التونسي للشغل، بتدهور الوضع السياسي في البلاد على جميع الصعد وبالخصوص على مستوى تصاعد خطاب الكراهية والعنف داخل قبة البرلمان الذي تمارسه كتلة «ائتلاف الإرهاب» تجاه أغلب النواب المعارضين لآرائهم، وذلك بتواطؤ صامت إن لم يكن بتحريض من التحالف الحاكم، الأمر الذي عطّل أغلب أشغال البرلمان وينذر بدفع تونس إلى الانزلاق في مستنقع العنف والفوضى ويهدد كيان الدولة والمجتمع.

إدانة العنف

كما دان الاتحاد العنف اللفظي والمادي الذي مورس على عدد من النواب والكتل منذ انطلاق أشغال هذا المجلس من قبل نفس الجهة ذات الطبيعة الإرهابية والعنيفة المعادية للديمقراطية بما تقوم به من تجييش وتشويه ونشر للإشاعات وبث للكراهية وتحقير للمرأة وترذيل للحياة السياسية وصل حد تهديد رئيس الجمهورية وإهانته. وتتزامن هذه الوقفة مع مبادرة أطلقها الاتحاد على رئيس الدولة لقيادة حوار وطني من أجل التوصل إلى مخرجات للوضع المتأزم في البلاد. وتخشى حركة «النهضة» من أن تتم مراجعة شرعية البرلمان الحالي وسط دعوات في الشارع إلى حله. ونظم أنصار الحزب وقفة دعم «للشرعية» أمس الخميس، أمام مقر البرلمان في ساع باردو بمناسبة ذكرى الثورة.

وتأتي الوقفة بعد يوم واحد من إحياء الذكرى العاشرة لاندلاع شرارة الثورة وسط حالة من السخط العام بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وفي حين غاب مظهر الاحتفال الرسمي في العاصمة وولاية سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية وباقي الولايات، فقد خرجت بعض التظاهرات للاحتجاج ضد الفقر والتهميش والبطالة في مشهد مكرر في كل ذكرى للمناسبة ذاتها. وجرت مواجهات عنيفة في القصرين بين المحتجين من الشباب العاطل وقوات الشرطة والجيش.

وقرر الاتحاد في صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية تنفيذ إضراب عام جهوي يوم 12 يناير احتجاجاً على المشاريع الكبرى المعطلة وحالة التهميش التي تعانيها الجهة، إضافة إلى المطالبة بتحقيق التنمية والتشغيل.

لن أسامح

وتظاهر مئات الأشخاص، أمس الخميس، في وسط سيدي بوزيد وقرب تمثال العربة ورددوا «التشغيل استحقاق يا عصابة السراق»، والمطالبة بالوظائف من أهم الشعارات التي تم رفعها في ثورة 2011. في الشارع الرئيسي في وسط سيدي بوزيد، تزين جدران مبان لافتات كتب عليها «عبّدنا لكم طريق الحرية، فسلكتم المنعرجات» و«العنف سلاح الجبناء» و«لا بد من تحويل الشعارات إلى فعل حقيقي». وكتب على تمثال العربة «مانيش مسامح» (لن أسامح). تحول اليوم «التاريخي» للاحتفال بذكري الثورة إلى مناسبة للتعبير عن غضب سكان المنطقة. وصرخ المحامي فاروق الجزيري «يتجدد ذات مشهد الغضب كل عام، وضع الناس يسوء بعد عشر سنوات».

مواصلة التظاهر

من جهة أخرى، تدعو ليلى البوعزيزي، شقيقة محمد البوعزيزي الشباب إلى مواصلة «التظاهر» والمطالبة بحقوقهم، إزاء الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. وتقول ليلى التي غادرت سيدي بوزيد، في عام 2013 عندما كانت طالبة، واستقرت في كيبيك في كندا، ثم انتقلت عائلتها كلها إلى هناك بعد تلقيها تهديدات بالقتل، إن الثورة لم تستجب لتطلعاتها لاسيما منها الاقتصادية. وتعبّر في الوقت نفسه عن الأمل في أن يتغير الوضع. وعلى الرغم من أن تونس هي البلد الوحيد من دول الربيع العربي التي وضعت نفسها على المسار الديمقراطي، فإن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يطالب بها الشعب لم تتحقق بعد.

إلى ذلك، ذكرت الرئاسة التونسية عبر موقع «تويتر» أن الرئيس سعيد، التقى وزير الخارجية البرتغالي، وقد أبدى خلال اللقاء الرغبة في تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة ببلدان الاتحاد الأوروبي ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية. (وكالات)