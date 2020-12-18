شكرا لقرائتكم خبر عن ويليامز تبحث مع ملتقى الحوار الليبي تنفيذ محاور خريطة الطريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الخميس، أن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عقدت اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي لمناقشة سبل المضي قدماً في تنفيذ كل نقاط خريطة الطريق. وبالتزامن أعلن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الإفراج عن 18 صياداً من صقلية كانوا محتجزين في ليبيا منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي في بنغازي.

وأشارت البعثة في بيان إلى أن الجلسة ستناقش خصوصاً آلية اختيار السلطة التنفيذية، والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، من ضمنها إنشاء لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية.

وكانت ويليامز، أعلنت، الثلاثاء، خلال الجلسة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي، نيتها تشكيل لجنة استشارية من أعضاء الملتقى لتقديم المساعدة، على أمل أن تقرب وجهات النظر بينهم حتى يتمكنوا من إحراز تقدم ملموس بشأن تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وقالت ويليامز بعد إعلانها نتائج التصويت على النسبة المطلوبة لتمرير آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة: «إن من أصل 50 صوتاً، صوت 36 مشاركاً لصالح نسبة الحد المقبول البالغة 61% مع نسبة تأييد بلغت 50%+1 على مستوى الإقليم، فيما صوت 14 مشاركاً لصالح نسبة الحد المقبول والبالغة الثلثين».

وأكدت ويليامز، أن العملية السياسية مستمرة، خصوصاً فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة، وأيضاً فيما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021، وأعلنت عزم البعثة على تشكيل لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، علاوة على نيتها عقد اجتماع للجنة مطلع العام المقبل.

من جهة أخرى، كتب كونتي على «تويتر»: «أهلاً بكم في دياركم» مرفقاً التغريدة بصورة للصيادين. من جهته، كتب دي مايو «صيادونا أحرار»، مؤكداً على فيسبوك أنه في بنغازي في شرقي ليبيا، معقل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي عقد كونتي ودي مايو معه لقاء.

وأضاف: «تواصل الحكومة دعمها لعملية الاستقرار في ليبيا. هذا ما أكدته أنا ورئيس (المجلس) جوزيبي كونتي اليوم (أمس) لحفتر خلال اجتماعنا في بنغازي». وكانت زوارق الدورية الليبية قد ألقت القبض على صيادي ماتزارا ديل فالو (على الساحل الغربي لجزيرة صقلية)، وهم ثمانية إيطاليين وستة تونسيين إلى جانب إندونيسيين وسنغاليين، في 1 سبتمبر/أيلول بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية. (وكالات)