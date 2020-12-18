شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد مجدداً بعدم مغادرة البيت الأبيض يوم تنصيب بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الخميس، إثارة الجدل بشأن رحيله عن البيت الأبيض، بعدما أبلغ بعض مستشاريه بنيته عدم الخروج منه في يوم تنصيب خصمه الديمقرطي جو بايدن، كما نشر فيديو في موقع «تويتر»، مدعياً مرة أخرى حصول «عملية تزوير واسعة» في الانتخابات، كما نفى أي علاقة له بالمحاكمة المحتملة لهانتر بايدن، في وقت يسعى حلفاء الرئيس، بينهم مساعدون في عالم الأعمال ومدانون بارزون، إلى الإفادة من قرارات العفو من الملياردير الجمهوري.

إنكار للهزيمة

وكشف تقرير أعدته «سي إن إن» أن ترامب الذي يعيش حالة إنكار للهزيمة، قال لبعض مساعديه إنه قد يرفض مغادرة البيت الأبيض في يوم التنصيب، ولن يغادره إلا إذا أنزل من على الدرج، مشيرة إلى أنه انفجر غاضباً بعد تصويت الهيئة الانتخابية لصالح منافسه الديمقراطي.

وأوضح التقرير، أن قلة من مساعدي ترامب يعتقدون أنه سيتابع التهديد بالفعل. وقال أحد المصادر: «إنه يصاب بنوبة غضب شديدة لكنه سيغادر. إنه فقط ينفعل».

ورغم مرور حوالي ستة أسابيع على فوز بايدن، لكن ترامب يرفض الاعتراف بانتصار غريمه، بل إنه جمد عمل المستشارين والمساعدين الذين حاولوا حمله على قبول الهزيمة.

وأكد مستشارو ترامب، أن الأخير كان بدأ في قبول خسارته أواخر الشهر الماضي، لكنه غير رأيه بعد ذلك، وبدا أنه يعتقد حقاً أنه سُرِق من الانتخابات. وقال أحد مستشاري ترامب: «تلقى الكثير من المعلومات الخاطئة لدرجة أنني أعتقد أنه يعتقد بالفعل أن هذا الشيء سُرق منه».

قرارات العفو

من جهة أخرى، فان المئات من حلفاء ترامب، من بينهم بعض أقرب مساعديه في عالم الأعمال، ومدانون بارزون، يكثفون جهودهم للاستفادة من آخر فترات صلاحياته الرئاسية. ومنذ خسر ترامب الانتخابات الرئاسية، تدفقت المكالمات الهاتفية والإيميلات على البيت الأبيض من أشخاص يتطلعون للإفادة من صلاحيات الرئيس في الرأفة. وتلقى موظفو ترامب الكثير من طلبات العفو والتخفيف في الأحكام، لدرجة أنه تم إنشاء جدول بيانات لتتبع الطلبات الموجهة إلى ترامب، بحسب وسائل إعلامية.

ويبدو أن ترامب حريص على ممارسة سلطاته، قبل أن تنتهى، إذ باتت صلاحيات الرأفة الخاصة به موضوعاً يستمتع بمناقشته، مع مستشاريه، بحسب مقربون منه.

سرقة الانتخابات

ولم يتخل ترامب عن دعواه في «سرقة الانتخابات»، إذ نشر الأخير فيديو في حسابه بموقع «تويتر» مدعياً مرة أخرى حصول «عملية تزوير واسعة في الانتخابات». وورد في الفيديو الذي أعدته حملة ترامب أن «الرئيس خلق ملايين الوظائف، وأنقذ الاقتصاد من وباء عالمي، كما قاد اكتشاف لقاح للوباء. وفي المقابل كافأه المواطنون الأمريكيون بأكثر من 74 مليون صوت. لكن شيئاً ما حدث، سارعت بعض الولايات إلى بطاقات الاقتراع عبر البريد، وهي وصفة للتزوير».

وادعى ترامب في الفيديو أن «الأموات صوتوا في الانتخابات، وأضيفت أوراق اقتراع تحمل اسم بايدن في منتصف الليل». وقال: «الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة، ويستحق انتخابات نزيهة وعملية فرز نزيهة».

محاكمة نجل بايدن

وفيما يخص التحقيقات المثارة بشأن هانتر بايدن، أكد ترامب أمس، أنه لا علاقة له إطلاقاً بالمحاكمة المحتملة لهانتر بايدن، نجل الرئيس المنتخب. وكتب في تغريدة: «ليست لي أية علاقة بمحاكمة هانتر بايدن المحتملة، أو أي محاكمة محتملة تستهدف عائلة بايدن»، مضيفاً أن ما قيل بهذا الصدد «أخبار زائفة، ومن المحزن جداً مشاهدتها».

ولطالما كان هانتر بايدن هدفاً لانتقادات الجمهوريين. وكشف نجل بايدن الأسبوع الماضي، أن معاملاته الضريبية تخضع للتحقيق.

وعادة ما كان ترامب وحلفاؤه يثيرون تساؤلات بشأن قضايا فساد، وتضارب مصالح محتمل يتعلق بموقع نجل بايدن في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية «بوريزما» بينما كان والده نائباً للرئيس السابق باراك أوباما.