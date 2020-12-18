شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد- 19» يصيب الرئيس الفرنسي .. وقادة أوروبيون في الحجر الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثبت فحص «كوفيد- 19» أجري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إصابته بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، ما دفع قادة أوروبيين التقوه في الأيام السابقة إلى حجر أنفسهم، في وقت سجّلت فيه ألمانيا أعلى حصيلة يومية من الإصابات ب«كوفيد-19» على الإطلاق تجاوزت 30 ألفاً للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء فيها، وبدورها سجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات يومية على الإطلاق.

وفي فرنسا، قال قصر الإليزيه في بيان إنه بعد ثبوت إصابة ماكرون بناء على فحوص أجريت بعد ظهور أولى الأعراض، سيخضع رئيس الجمهورية للعزل لمدة سبعة أيام، لكنه سيواصل عمله ونشاطاته عن بعد.

وضع رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس نفسه في العزل باعتباره مخالطاً لماكرون، على الرغم من أنه لا يعاني أي أعراض للمرض، على ما أعلن مكتبه الإعلامي. ولم يتوجه كاستيكس تالياً إلى مجلس الشيوخ لعرض استراتيجية التلقيح الحكومية، أمس، كذلك وضع رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران نفسه في العزل بسبب مخالطته الرئيس.

وأوضحت الرئاسة، أن السيدة الأولى بريجيت ماكرون، لا تعاني أي أعراض، وجاءت نتيجة فحصها سلبية قبل أن تقوم بزيارة إلى قسم الأطفال في مستشفى سان لوي في باريس. وبعيد هذا الإعلان، أعلنت إسبانيا والبرتغال أن رئيسي حكومتيهما وضعا نفسيهما في الحجر.

ففي مدريد، وضع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نفسه في العزل حتى 24 ديسمبر/كانون الأول، بعدما التقى الاثنين الرئيس الفرنسي. وفي لشبونة، أعلن مجلس الوزراء البرتغالي وضع رئيس الحكومة أنطونيو كوستا في العزل بعد محادثاته الأربعاء مع ماكرون.

والخطوة نفسها قام بها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي التقى الاثنين ماكرون. لكن المتحدث باسم ميشال قال إنه تم تبليغه من السلطات الفرنسية بأنه لا يعتبر حالة مخالطة. فهو يجري بشكل منتظم فحوصاً وقد جاءت نتيجة فحص أجراه الثلاثاء، سلبية، لكن احترازياً، سيخضع للعزل. كما دخل رئيس وزراء لوكسمبورغ خافيير بيتل، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو الحجر الصحي بعد مخالطتهما الرئيس الفرنسي.

إغلاق جزئي

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية على الإطلاق للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

ومنذ أسبوعين يواصل عدد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تسجيل أرقام قياسية في الولايات المتحدة، كما يواصل عدد مرضى «كوفيد- 19» الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات، الارتفاع.

وأحصت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء في العالم وفاة أكثر من 3784 شخصاً وإصابة أكثر من 250 ألفاً آخرين بالفيروس خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وهذه هي المرة الثالثة خلال هذا الأسبوع التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة عتبة الثلاثة آلاف وفاة، في حين بدأت السلطات الصحية الأمريكية الاثنين حملة تلقيح واسعة النطاق ترمي في مرحلة أولى إلى تطعيم 20 مليون شخص خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ودخلت ألمانيا مرحلة إعادة إغلاق الجزئي، مع إغلاق كل الأعمال غير الأساسية والمدارس. ومن المقرر مبدئيا أن تسري هذه الإجراءات حتى 10 يناير/كانون الثاني. وسجلت ألمانيا عدداً قياسياً من الإصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بلغ أكثر من 30 ألفاً وفق أرقام معهد روبرت كوخ الصادرة، أمس الخميس.

وفي المملكة المتحدة، أجبرت المطاعم والفنادق في لندن على إغلاق أبوابها للمرة الثالثة منذ بداية تفشي الوباء. ودعا رئيس الوزراء بوريس جونسون البريطانيين إلى توخي الحذر الشديد، خاصة المسنين. وأعلن وزير الصحة مات هانكوك، أن ثماني مناطق في شرق وجنوب شرقي إنجلترا ستخضع لأشد القيود المحلية صرامة لمكافحة «كوفيد- 19» .

وفي الدنمارك أعلنت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، أنه من الجمعة 25 ديسمبر حتى 3 يناير، سيتم إغلاق الدنمارك بشكل كامل باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات.

مستشفيات طوكيو تكافح

وفي اليابان، حذر مسؤولو الصحة المحليون من أن المستشفيات في طوكيو تكافح لتوفير الرعاية الروتينية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت العاصمة اليابانية عدداً قياسياً جديداً من الإصابات.

وفي كندا، أعلنت كيبيك أكثر مقاطعات البلاد تضرراً بالوباء، إغلاق الشركات غير الأساسية من 25 ديسمبر حتى 11 يناير، وإلزامية العمل عن بعد اعتباراً من الخميس، وأسبوع إضافي من عطلة عيد الميلاد لتلاميذ المدارس الابتدائية.

وتخطت جنوب إفريقيا عتبة 10 آلاف إصابة خلال 24 ساعة.

استراتيجية سويدية

وفي السويد وعلى الرغم من تشدد السلطات، التي تتبع استراتيجية غير نمطية ضد فيروس كورونا المستجد من جديد، تواجه صعوبة كبيرة أمام موجة ثانية من الوباء ظنت أنها ستتجنبها. وقال لارس فولك المسؤول عن قسم العناية المركزة في مستشفى كارولنسكا في ستوكهولم إن الوضع أسوأ بمرتين مما كان متوقعاً.

و قالت وزارة الصحة، أمس إن الحصيلة الإجمالية للوفيات في جمهورية التشيك جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت عشرة آلاف.

(وكالات)