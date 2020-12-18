شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يحدد 27 ديسمبر لبدء التحصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الخميس إن دول الاتحاد الأوروبي ستبدأ تحصين مواطنيه من فيروس كورونا المستجد اعتباراً من 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما بدأت السعودية تحصين سكانها بلقاح «كوفيد- 19» أمس، لتصبح أول دولة عربية تستخدم اللقاح الذي أنتجته شركتا فايزر و بيونتيك.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين على «تويتر»: «تبدأ حملة التحصين في أنحاء الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 ديسمبر». وسبق أن دعت إلى بداية منسقة لعمليات التحصين في يوم واحد بدول التكتل وعددها 27 دولة.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن لجنة خبراء ستجتمع يوم الاثنين لتقييم اللقاح الخاص بشركة فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتيك الألمانية.

وستبدأ عمليات توزيع اللقاح يوم 26 ديسمبر/كانون الأول من مواقع إنتاجه في بلجيكا وألمانيا، لكن المفوضية قالت إنه سيكون على كل دولة من الدول السبع والعشرين تنظيم وتنسيق برامج التحصين الخاصة بها.

من جهة ثانية بدأت السعودية تحصين سكانها، أمس، بلقاح أنتجته شركتا فايزر و بيونتيك. وكانت المملكة قد تسلمت شحنتين من اللقاح الأربعاء. وفي وقت سابق من الأسبوع طلبت السلطات الصحية من المواطنين والمقيمين تسجيل أنفسهم لتلقي اللقاح وقالت السلطات إنه سيكون مجاناً للجميع في كل أنحاء البلاد.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة من أوائل من تلقوا اللقاح؛ إذ وقف أمام ممثلي وسائل الإعلام وهو يشمر عن ساعده لأخذ الجرعة.وقال للصحفيين في مركز للتحصين: «اليوم بداية انفراج أزمة فيروس كورونا». وقال إنه كان يتابع بقلق شديد الحالات المسجلة خلال الأشهر التسعة الماضية، لكنه يتابع اليوم بسعادة بالغة أرقام الحاصلين على اللقاح.