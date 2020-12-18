شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان و ترامب يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، الخميس، بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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