شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون بجامعة خليفة يتعرفون إلى سبب ظاهرة «بولينيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف باحثون من مختبر العلوم البيئية والجيوفيزيائية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن أحد الألغاز العلمية التي لم تحل لأكثر من أربعين عاماً، حيث توصل الباحثون إلى التعرف إلى السبب الذي أدى إلى تشكّل محيط غير متجمد في منطقة قطبية متجمدة خلال فصل الشتاء في قارة أنتاركتيكا، الذي يُعرف بظاهرة «بولينيا». وقد تم تسجيل حالتين للظاهرة التي حدثت في بحر «ويدل» في قارة أنتاركتيا في العامين 1973 و2017.

وتوصل الباحثون إلى أن الأعاصير الجوية القادمة من المناطق الاستوائية والمتجهة نحو قطبي قارة أنتاركتيكا المتجمدة هي السبب في تشكل تلك الظاهرة، حيث تساهم الزيادة غير العادية في ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، الناجمة عن الأعاصير الجوية التي تتجمع فوق غطاء الجليد فتذيبه، في حدوث الظاهرة.

وتشير الدراسة التي أجرتها جامعة خليفة إلى وجود علاقة تربط بين الأعاصير الجوية التي تنقل معها الحرارة والرطوبة باتجاه الأقطاب وعملية الذوبان الجليدي في أنتاركتيكا خلال فصلي الشتاء والربيع.

وفي هذا السياق، تم مؤخراً نشر البحث الذي أشرفت عليه الدكتورة ديانا فرانسيس، عالمة أولى ورئيسة مختبر العلوم البيئية والجيوفيزيائية في جامعة خليفة، في مجلة «ساينس أدفانسز»، وشارك في الدراسة الدكتورة كايلي ماتنغلي من جامعة روتجرز الأمريكية والدكتور مروان التميمي من معهد ستيفنز للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، والدكتور رُب معصوم والدكتورة بترا هيل من قسم البحوث المتعلقة بقارة أنتاركتيكا التابع لوزارة الزراعة والمياه والبيئة في أستراليا.

وتعتبر جامعة خليفة المؤسسة الأبرز في ريادة هذا المشروع، الذي تموله شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».