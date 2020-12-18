شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات في بيروت تعرض مع وزارة الاقتصاد اللبنانية الاستعدادات لــ «إكسبو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

عقدت سفارة الدولة في لبنان، جلسة، أمس الخميس ، مع وزارة الاقتصاد اللبنانية ، للتعريف بالاستعدادات الجارية لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020 ، المقرر عقده في دبي خلال الفترة من أول نوفمبر 2021 إلى 31 مارس .

شارك في الجلسة من جانب السفارة، رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية والإعلامية فهد الكعبي، ومن الجانب اللبناني، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبوحيدر.

وعرض الكعبي خلال الجلسة، ما أنجزته دولة الإمارات في إطار تحضيراتها لاستضافة المشاركين من 190 دولة، مؤكداً أن كل الترتيبات أنجزت.

وأضاف: «تسعى الإمارات إلى أن تمتد نتائج إكسبو إلى ما بعد انتهاء فعالياته، وأن يساهم المعرض في التنمية الاقتصادية الشاملة بالمنطقة برمتها».

وأشار إلى أن المساحة المخصصة للمعرض تناهز 4 كيلومترات مربعة، استغرق العمل فيها أكثر من 210 ملايين ساعة عمل، ونأمل أن تعيد التواصل بين الناس من مختلف أنحاء العالم مع تجاوز تداعيات فيروس «كوفيد 19».

بدوره، أكد أبوحيدر حرص لبنان على المشاركة في معرض إكسبو، باعتباره المنصة المثالية للإطلالة على العالم والترويج لمنتجاته وخدماته».

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