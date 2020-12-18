شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاديـة الكهربـاء» تنقـل تجربتهـا المبتكـرة فـي التعقيـم الآلي للأفـراد إلـى وزارة الداخليـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

لبَّت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء رغبة وزارة الداخلية ممثلةً في شرطة أبوظبي وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، في اقتناء بوابة التعقيم الآلي للأفراد المستخدمة على نطاق مباني الهيئة.

بوابات التعقيم الآلي للأفراد قامت على فكرة مبتكرة ويتم تنفيذها بالموارد الذاتية للهيئة، وهي تتميز بالكفاءة العالية والقدرة التعقيمية الكبيرة، حيث إنها تعمل بالطاقة المتجددة، وتقوم بتعقيم 1000 شخص باستخدام 30 جالوناً فقط من المياه المزودة بمركبات معقمة.

وكان العميد ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، قد كرَّم الهيئة الاتحادية الاتحادية للكهرباء والماء من خلال أعضاء فريق عملها القائم على المشروع، الذي يضم كلاً من محمود عسكر وحسين حطيط ومحمد بن حيدر، معرباً عن تقديره للهيئة وقيادتها العليا، لحرصها على دعم وتنفيذ الأفكار المبتكرة، ونقل تجاربها المؤسسية الناجحة للآخرين.