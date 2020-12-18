شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بـ«استشاري الشارقة» تنظر 89 طلباً لمواطني الإمارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

واصلت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحث شكاوى المواطنين، واطلعت على الطلبات الواردة إلى المجلس وعددها 89 طالباً من قبل مواطني الإمارة في عدد من الموضوعات والخدمات المقدمة من قبل دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وذلك ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

ترأس الاجتماع الذي عقد، أمس، الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة، وحضره، عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة، وخليفه محمد بوغانم ومحمد علي جابر الحمادي ومحمد صالح آل علي، كما حضر الاجتماع عبد العزيز بن خادم رئيس قسم اللجان البرلمانية وهدى الحمادي أمينة السر وسمية جاسم سكرتيرة الإدارة القانونية.

واستعرضت اللجنة الشكاوى المعروضة عليها واطلعت على الآراء القانونية حول محتواها، وأكدت متابعة الشكاوى وإيجاد الحلول لبعضها مع الجهات المختصة، كما طلبت اللجنة رأي عدد من الدوائر بشأن بعض الشكاوى.

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