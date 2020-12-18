تراجع كلفة دعم غاز البوتان والسكر إلى 9,94 مليار درهم

سجلت تكلفة دعم غاز البوتان والسكر بين يناير وأكتوبر الماضي تراجعا إلى 9,94 مليار درهم، مقابل 10,67 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

وكشفت البيانات الصادرة عن إدارة صندوق المقاصة أن تكلفة دعم غاز البوتان بلغت في متم أكتوبر 2020 ما مجموعه 7,22 مليار درهم، مقابل 7,77 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019، أي بانخفاض قدره 7 في المائة على أساس سنوي، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار غاز البوتان ودعم الوحدة بنسبة 12 في المائة خلال هذه الفترة.

في ما يخص تكلفة الدعم المتعلقة بالسكر، سواء من حيث الكميات أو القيمة، تشير البيانات أيضا إلى أنها عرفت انخفاضا بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبذلك، بلغت هذه التكلفة 2,71 مليار درهم بالنسبة إلى الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2020 مقابل 2,90 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

إلى ذلك أكد صندوق المقاصة أن أداء مستحقات ملفات دعم منتجات غاز البوتان والسكر، عند متم نونبر 2020، فاق 8,6 مليار درهم، منها 6,2 مليار درهم لغاز البوتان و2,4 مليار درهم للسكر.

من جانبها، بلغت مستحقات ملفات دعم غاز البوتان والسكر، عند الفترة ذاتها، 4,626 مليار درهم، منها 3,412 مليار درهم لغاز البوتان، و1,214 مليار درهم للسكر.

وتأتي الأرقام الصادرة عن صندوق المقاصة قريبة من تلك التي جرت في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، حيث تم تسجيل تراجع تكلفة دعم الغاز والسكر إلى 9,08 مليار درهم مقابل 9,77 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وكانت تكلفة دعم غاز البوتان قد بلغت في متم شتنبر الماضي 6,62 مليار درهم مقابل 7,13 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019، أي بانخفاض قدره 7 في المائة، وهذا الانخفاض يعزى إلى تراجع أسعار غاز البوتان ودعم الوحدة بنسبة 13 في المائة خلال هذه الفترة.

وسجلت النشرة أن تكلفة الدعم المتعلقة بالسكر، سواء من حيث الكميات أو القيمة، المتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبذلك، بلغت هذه التكلفة 2,46 مليار درهم بالنسبة إلى الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2020، مقابل 2,63 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

من جهة أخرى، أكد صندوق المقاصة أن أداء مستحقات ملفات دعم منتجات غاز البوتان والسكر، عند متم أكتوبر 2020، بلغ ما يناهز 6,9 مليار درهم، منها 5 ملايير درهم لغاز البوتان و1,9 مليار درهم للسكر.