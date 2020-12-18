شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد أممي على أهمية دفع العملية السياسية بسوريا والان نبدء بالتفاصيل
وتناول بيدرسون، خلال إحاطته التي قدّمها، أمس الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة حول سوريا، اللجنة الدستورية، والوضع في الميدان، والبحث عن عملية أوسع نحو حل سياسي ينفذ القرار 2254 بشأن عملية السلام في سوريا.
وناقش بيدرسون مع أعضاء المجلس، جدول أعمال اللجنة والاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، إلى جانب مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية.
وأشار بيدرسون إلى أن القصف والضربات الجوية وهجمات العبوات الناسفة تستمر في قتل وإصابة المدنيين، وأن مخاطر تجدد الصراع موجودة دائمًا في الشمال الغربي والجنوب الغربي، وحتى في الشمال الشرقي، حيث ظهرت علامات مقلقة على التوترات هذا الشهر.
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