إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق بايدن الانتقالي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن إصابة كبير المستشارين في فريقه سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، بفيروس كورونا والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه.

وأكد البيان أن سيدريك ريتشموند ثبت إصابته بفيروس كورونا، وفق "روسيا اليوم".

وأضاف البيان أن "ريتشموند" لم يكن على اتصال قريب مع بايدن في الفترة الأخيرة.

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