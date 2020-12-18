"صحة سوهاج" تعلن أسماء الأطباء المشاركين في تأمين كأس العالم لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
تشارك مديرية الصحة بمحافظة سوهاج بـ3 أطباء ضمن الفرق الطبية، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في كأس العالم لكرة اليد 2021، والذي تستضيفه مصر في الفترة من 13 حتى 31 من شهر يناير المقبل.
والأطباء المشاركون هم: الدكتور حسام الدين محمد المدير الوقائي بالإدارة الصحية بدارالسلام، الدكتور محمد حامد محمد المدير الوقائي بالإدارة الصحية بالمنشاة، الدكتورة أسماء محمد رفعت المدير الوقائي بالإدارة الصحية بأخميم.
يشارك في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، 32 دولة، ويتلقى الأطباء الذين جرى اختيارهم تدريبات بوزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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