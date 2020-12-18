صور.. ضبط أغذية فاسدة داخل كافتيريا جامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
شن فريق مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحية، حملة على كافيتريا الجامعة، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.
أسفرت الحملة عن ضبط 25 كيلو جرام أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك، وجرى إعدامها بمعرفة أعضاء الحملة.
كما جرى تحرير 14 محضرًا، منها 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، فضلاً عن سحب 22 عينة أغذية مختلفة وإرسالها للمعامل المختصة لتحليلها لبيان مدى صلاحيتها.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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