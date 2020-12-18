أبو الدحداح.. قصة توقيف إرهابي في الجزائر مطلوب منذ 26 عامًا

تصدر أبو الدحاح، الإرهابي الذي أوقفته قوات الجيش الجزائري، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، في الوطن العربي.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على الإرهابى الخطير الملقب بأبي الدحداح، وذلك خلال عملية بحث وتمشيط في مدينة جيجل شمال شرق البلاد.

توقيف المتهم

وجاء في بيان الوزارة أنه تم إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان أحسن، المدعو أبو الدحداح الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف البيان، أن "العملية أفضت إلى استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان".

وأشار البيان، إلى أن "العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني".

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كورونا يفتك

فيما أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم الخميس، تسجيل 426 حالة إصابة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 93 ألفا و933 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2631 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 62 ألفا و89 حالة، بعد شفاء 389 حالة خلال يوم واحد، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 45 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

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ولاية البليدة

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.