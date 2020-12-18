(تفاصيل)..فايزر ستطلب الموافقة على استخدام لقاحها في اليابان غداً الجمعة

أعلنت شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية أنها ستطلب الموافقة الرسمية على استخدام لقاحها المضاد لكورونا في اليابان غدًا الجمعة.
وحسبما ذكر موقع روسيا اليوم الأخباري، كانت الحكومة اليابانية اتفقت بالفعل مع الشركة على تلقي 120 مليون جرعة من اللقاح، تكفي لـ 60 مليون شخص، أو ما يقرب من نصف سكان اليابان.
تعرف على الآثار الجانبية للقاح فايزر
ولا تزال هناك مخاوف بشأن سلامة اللقاحبعد أن قالت السلطات الأمريكية يوم الأربعاء إن أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية في ألاسكا أظهر رد فعل تحسسي خطير تجاه اللقاح. كما تم الإبلاغ عن ردود فعل تحسسية مماثلة من قبل اثنين من العاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا.
ومن المتوقع أن يتم تسليم اللقاح للسلطات اليابانية
الجدير بالذكر أن لقاح فايزر- بيونتيك من أبرز اللقاحات الواعدة لمحاربة فيروس كورونا، وبموجب ترخيص الاستخدام الطارئ الذى حصل عليه اللقاح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فهو آمن ويمكن إعطاؤه لأى شخص يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكبر، وبحسب توصية اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين أنه يجب أن يكون آمنًا للجميع تقريبًا، فى هذا التقرير نتعرف على الأشخاص الذين يجب أن يحصلوا على اللقاح والذين لا يجب أن يحصلوا عليه، وفقا لموقع "CNN" الأمريكى.
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