الأردن تسجل 2221 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يقفز إلى 269.8 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 31 وفاة جديدة و2221 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و496 حالة، بينما قفز عدد الإصابات إلى 269 ألفا و806 حالات.

وأشارت الصحة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إلى تسجيل 3116 حالة شفاء

جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233 ألفا و390 حالة.

وأعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات عن التوقيع النهائي على اتفاق مع شركة "فايزر" الأمريكية لتوفير لقاحها المضاد لفيروس كورونا للمملكة في شهر فبراير المقبل.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي له، إلى أن وزارة الصحة تتواصل مع الشركات التي لديها لقاحات جاهزة للاستعمال، وتم التوقيع النهائي على توفير لقاح شركة "فايزر" للمملكة.

وأضاف أنه سيتم توفير ما يغطي 5% من المواطنين، ومن المتوقع توفير اللقاح خلال شهر فبراير أو قبله إذا أمكن، إضافة لوجود اتصالات مع ائتلاف "كوفاكس" الدولي لتوفير لقاحات وستتضح الرؤية معه خلال الأيام المقبلة، إضافة لاتفاقيات مع شركات أخرى.