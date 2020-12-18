ذكرت القوات المسلحة السودانية أن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى القائد العام للقوات المسلحة، تفقد اليوم الخميس المنطقة العسكرية الشرقية.
وذكر مركز الإعلام الأمني - في بيان مساء اليوم - أن البرهان وصل لولايةالقضارف (شرق السودان)، يُرافقه رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وعدد من أعضاء رئاسة هيئة الأركان؛ للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية بالمنطقة، لافتا
تأتي الزيارة في أعقاب إعلان القوات المسلحة السودانية - أمس - أن قوات تتبعها، تعرضت لكمين من قوات وميليشيات إثيوبية، داخل الأراضي السودانية، نتج عنه خسائر في الأرواح والمعدات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتداءات إثيوبية.. القائد العام للقوات المسلحة السودانية يتفقد المنطقة العسكرية الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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