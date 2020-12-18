الجيش السوداني يعزز قواته على حدود إثيوبيا

سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم) أعلن الجيش السوداني، أمس، أنه أرسل تعزيزات كبيرة للحدود مع إثيوبيا بعد مقتل عدد من جنوده، كما تقدمت الخرطوم بشكوى للاتحاد الإفريقي ومنظمة «إيغاد» بشأن الاعتداءات الإثيوبية.

يأتي ذلك فيما وصل رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الأركان محمد عثمان الحسين، وقيادات من الجيش إلى ولاية القضارف لتفقد القوات السودانية، بعد حادثة الاعتداء من القوات الإثيوبية. وقال الجيش السوداني، في بيانه، إنه يتم التواصل مع أديس أبابا لوقف الاعتداءات من ميليشيات وقوات إثيوبية، مشدداً: «سنتصدى بقوة لأي محاولات عسكرية لاختراق حدودنا». وأكد مجلس الوزراء السوداني دعمه للقوات المسلحة بعد الاعتداءات الأخيرة، وأكد الثقة في قدرة الجيش على حماية حدود البلاد.

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