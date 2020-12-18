نائب رئيس البرلمان العربي لـ«الاتحاد»: نهضة كبيرة شهدتها البحرين تحت قيادة حمد بن عيسى

سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

قدم محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، التهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وإلى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والشعب البحريني، بمناسبة العيد الوطني الـ49 لمملكة البحرين.

وأعرب اليماحي في تصريح لـ«الاتحاد»، عن تقديره الكبير لما وصلت إليه مملكة البحرين، وما حققته من إنجازات هامة في شتى الميادين من نهضة واستقرار وتنمية حتى أصبحت تحتل مكانتها بين الدول التي تحقق لشعبها تطلعاته نحو التقدم، مؤكداً أن الإنجازات العديدة والمتنوعة التي تحققت خلال هذه الفترة تبعث على الفخر والاعتزاز، وخاصة الحفاظ على سلامة المملكة وسيادتها ووحدة شعبها وأمنه، وتُرسّخ مفهوم دولة المؤسسات واحترام سيادة القانون واستقلال القضاء.

وأكد اليماحي أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يتبنى سياسة خارجية مُعتدلة تهدف إلى دعم وحماية الأمن القومي العربي، والحفاظ على مقدرات الدول العربية وأمن واستقرار الخليج العربي، وتواجه التدخلات والتهديدات غير الإقليمية في المنطقة.

وأشار اليماحي إلى الدور الكبير الذي تضطلع به مملكة البحرين في المشاركة في العمل العربي المشترك، من خلال دعمها لجامعة الدول العربية، ومن خلال رئاسة عادل العسومي للبرلمان العربي، مؤكداً أن اختيار العسومي لهذا المنصب يدل على الثقة الكبيرة التي توليها الدول العربية للسياسة الخارجية التي تتبعها مملكة البحرين.