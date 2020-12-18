ترامب تحدث هاتفياً مع العاهل السعودي… للبحث في الأمن الإقليمي

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آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 10:47 مساءً
العاهل السعودي والرئيس الاميركي
أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفياً مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحثا مسائل الأمن الإقليمي وحل الأزمة الخليجية.
وأشار البيان، إلى أن “ترامب شكر الملك سلمان على قيادته وأعرب عن تفاؤله تجاه حل الأزمة بين دول الخليج”.
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