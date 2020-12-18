نيجيريا:  بوكو حرام تفرج عن تلاميذ مختطفين لديها

الخميس 17 ديسمبر 2020

ذكر التليفزيون الرسمى النيجيري استنادا لمصادر بحكومة ولاية كاتسينا النيجيرية اليوم الخميس أن جماعة بوكو حرام أفرجت عن تلاميذ كانت قد اختطفتهم خلال هجوم على مدرسة ، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم إطلاق سراح جميع التلاميذ وعددهم 333 تلميذا.

وأعلنت جماعة بوكو حرام عن مسؤوليتها يوم الجمعة عن اختطاف مئات من التلاميذ بمدرسة فى ولاية كاتسينا، قائلة إن السبب وراء هذه العملية يعود إلى أن التعليم الغربي يتعارض مع الإسلام.

وتقاتل جماعة بوكو حرام على مدى سنوات من أجل تحقيق التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية فى نيجيريا، وقامت بوكو حرام فى عام 2014 باختطاف 276 تلميذة من نزلهن بمدرسة فى تشيبوك.