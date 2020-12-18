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الجمعية العامة للاولمبية تطالب حمودي بكشف نتائج اجتماع عمان

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2020-12-17 | 22:41

الجمعية العامة للاولمبية تطالب حمودي بكشف نتائج اجتماع عمان

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طالب عدد من أعضاء الجمعية العامة في اللجنة الاولمبية العراقية ، رعد حمودي بالكشف عن نتائج اجتماعه مع اللجنة الاولمبية الدولية الذي انعقد قبل ايام في العاصمة العمانية مسقط.
و استغرب الناطق بإسم اغلب اعضاء لجمعية العامة مصطفى جبار علك في بيان، عن "تجاهل المحاور عن اللجنة الاولمبية العراقية للأوساط بشكل عام واعضاء الجمعية العامة بشكل خاص ، و عدم الكشف عن نتائج الاجتماع مع اللجنة الاولمبية الدولية و موقفها من خارطة الطريق التي وضعها الاعضاء ، بعيدا عن الاملاءات الخارجية التي باتت واضحة للجميع".

يذكر ان حمودي عقد عدة اجتماعات مع الاولمبية الدولية على امش المجلس الاولمبي الاسيوي في العاصمة العمانية مسقط.
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