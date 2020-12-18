الجمعية العامة للاولمبية تطالب حمودي بكشف نتائج اجتماع عمان

طالب عدد من أعضاء الجمعية العامة في اللجنة الاولمبية العراقية ، رعد حمودي بالكشف عن نتائج اجتماعه مع اللجنة الاولمبية الدولية الذي انعقد قبل ايام في العاصمة العمانية مسقط.





يذكر ان حمودي عقد عدة اجتماعات مع الاولمبية الدولية على امش المجلس الاولمبي الاسيوي في العاصمة العمانية مسقط. و استغرب الناطق بإسم اغلب اعضاء لجمعية العامة مصطفى جبار علك في بيان، عن "تجاهل المحاور عن اللجنة الاولمبية العراقية للأوساط الرياضية بشكل عام واعضاء الجمعية العامة بشكل خاص ، و عدم الكشف عن نتائج الاجتماع مع اللجنة الاولمبية الدولية و موقفها من خارطة الطريق التي وضعها الاعضاء ، بعيدا عن الاملاءات الخارجية التي باتت واضحة للجميع".يذكر ان حمودي عقد عدة اجتماعات مع الاولمبية الدولية على امش المجلس الاولمبي الاسيوي في العاصمة العمانية مسقط.