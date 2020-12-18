بوتين يعزي باشينيان بوفاة والده

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفاد المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث ببرقية تعزية إلى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بوفاة والده.

وجاء في برقية التعزية: "أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازيي في وفاة فوفا نيكولايفيتش. وفاة الأب خسارة فادحة لا يمكن تعويضها. أشارككم بصدق ألمكم وحزنكم، وأتمنى لكم ولعائلتكم وأصدقائكم الشجاعة والصمود في هذه الساعة الصعبة".

وأعلن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الأرميني، في وقت سابق اليوم، عن وفاة والد باشينيان بعد صراع طويل مع المرض.

ووفقًا للمكتب، فقد تلقى باشينيان برقيات تعزية أيضا من قبل زعيم قره باغ أريك هاروتيونيان، ورئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف، والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، وكذلك رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أرمينيا أندريا فيكتورين.