شكرا لقرائتكم خبر عن «خارجية العموم البريطاني» توصي بحظر قوات الحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوصت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني حكومة المملكة المتحدة بحظر قوات الحرس الثوري الإيراني.

ورحبت رئيسة المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بریطانیا دولت نوروزي، بتوصية لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم بحظر قوات الحرس برمته.

وقالت نوروزي: "لقد طال انتظار حظر قوات الحرس، وسيبعث بالرسالة الصحيحة للنظام الإيراني لوقف إرهابه على الأراضي الأوروبية".

وكشف تحقيق قضائي دام عامين ونصف في بلجيكا عن أدلة كثيرة على دور النظام الإيراني ودبلوماسي آخر محاول تفجير تجمع إيران الحرة في باريس في يونيو 2018.