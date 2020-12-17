ماكرون مصاب بـ«كورونا» ويعزل نفسه

أثبت فحص كوفيد-19 أُجري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وسوف يخضع ماكرون للعزل لمدة 7 أيام، وفق ما أعلن قصر الإليزيه، ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في القصر الرئاسي أن ماكرون ألغى جميع رحلاته إلى الخارج، بما فيها رحلة إلى لبنان.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أنه بناء على فحوص الكشف عن كوفيد-19 التي «أُجريت بعد ظهور أول العوارض»، سيخضع الرئيس ماكرون للعزل لمدة 7 أيام»، لكنه «سيواصل عمله وأنشطته عن بُعد»، مشيرة إلى أنه «من غير المعروف حاليا كيف أصيب ماكرون بكوفيد-19».

كما أوضح مكتب ماكرون أنه «يعكف حاليا على تحديد المخالطين المحتملين للرئيس لإبلاغهم بالأمر».

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أن رئيس الوزراء كاستيكس سيعزل نفسه أيضا.

يذكر أن ماكرون حضر قمة الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، والتقى الأربعاء رئيس وزراء البرتغال. لكن لم يصدر تعليق فوري من المسؤولين البرتغاليين.