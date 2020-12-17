شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. الإعلامي المصري "محمد موسى" يشكر "عمرو موسى" ووزير قطاع الأعمال بمصر لحضورهما حفل زفافه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تقدم الإعلامي المصري محمد موسى بخالص الشكر والتقدير للدبلوماسي المصري عمرو موسي الأمين العام السابق للجامعة العربية وعميد عائلة موسى، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بمصر، لحضورهما حفل زفافه على الإعلامية أميرة عبيد.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، كما أتقدم بالشكر للمهندس أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق، والدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، واللواء سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات كونتكت، والدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير موقع الفجر المصرية ، والإعلامي وليد حسني رئيس قناة العاصمة والإعلامي الزميل الإعلامي المصري الدكتور السيد الخطاري، والإعلامي المصري الزميل محمد محفوظ والدكتورة نور الزيني رئيس قطاع الإتصال ببنك قناة السويس، والدكتور عماد الدين فهمي إستشاري التغذية العلاجية، والدكتور علاء العساسي إستشاري التنمية البشرية على حضورهم عقد القران. تابع "موسى"، بشكر صديقي الفنان الكبير مصطفي كامل نقيب الموسيقيين السابق، والفنانة اللبنانية الجميلة جيهان قمري، والفنان والمنولوجست فيصل خورشيد الفنان طارق الشيخ.

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