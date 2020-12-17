شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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