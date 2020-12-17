الاصابة “تغيب” بوسفيان عن مالقا لأسابيع

سيغيب اللاعب المغربي لفريق مالقا هشام بوسفيان لأسابيع بعد الاصابة الأخيرة التي تعرض لها في منافسات كأس الملك.

وكشفت وساٸل اعلام اسبانية، اليوم الخميس، أن اللاعب المغربي هشام سيغيب عن التداريب والمباريات المقبلة لفريقه بسبب اصابته في الرجل اليسری أمس الأربعاء أمام فريق كروكسو.

وتعتبر اصابة أمس الأربعاء هي الثانية للاعب المغربي خلال الموسم الجاري بعد الأولی التي غيبته لقرابة 3 أسابيع.

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