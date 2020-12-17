انطلاق الانتخابات المهنية لانتخاب النقيب الجديد لهيئة المحامين بالدارالبيضاء

انطلقت اليوم الخميس، وستستمر غدا الجمعة، الانتخابات المهنية لانتخاب النقيب الجديد لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، خلفا للنقيب الحالي حسن بيرواين، ومن المرتقب، أن تستمر هذه الاستحقاقات، خلال يوم غد الجمعة.

وحسب المعطيات المتوفرة، يتنافس للظفر بمنصب النقيب سبعة محامين بهيئة الدار البيضاء، في هذه الاستحقاقات، وهم محمد امغار وعبد الفتاح الودغيري، وبالاضافة إلى الطاهر موافق، وكريم الشرايبي، وحمد قطب، فضلا عن عبد المجيد مظهر، وعبد الرحيم العطواني.

وتم نقل عملية التصويت مباشرة على الانترنيت عبر قناة الهيئة على اليوتوب، كما من المرتقب أن يتم نقل عملية الفرز مباشرة على نفس القناة. وسيمكن النقل المباشر من المتابعة الكاملة لعملية الفرز والاعلان عن النتائج.

ومن المرتقب أن يحضر عملية الفرز، النقيب، وأعضاء لجنة الاقتراع، بالإضافة إلى المترشحين، وممثلين إثنين عن كل مترشح، والطاقم الإداري المكلف من طرف النقيب.