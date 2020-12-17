مناهضو التطبيع يستعدون إلى الاحتجاج تزامنا مع زيارة كوشنير إلى المغرب

على الرغم من المنع الذي طال وقفتهم الاحتجاجية، قبل أيام، الرافضة لاستئناف المغرب علاقاته مع إسرائيل؛ من المرتقب، أن تنظم هيئات وتنظيمات مدنية مناهضة للتطبيع، وقفات احتجاجية اخرى، خلال الأيام المقبلة.

وقال محمد الغفري، رئيس الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، في حديثه مع “اليوم 24″، إن وقفات احتجاجية ستنظم خلال الأيام المقبلة، وذلك تزامنا مع الزيارة المرتقبة لجاريد كوشنير، والوفد الإسرائيلي المرافق له للمغرب، التي لم يتم بعد الإعلان عن موعد زيارته رسميا.

وأوضح المتحدث نفسه، أن ما يدعو للاحتجاج، ليس زيارة كوشنير إلى المغرب في حد ذاتها، وإنما زيارته تنطلق من تل أبيب .

وأبرز محمد الغفري، رئيس الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، أن وقفة احتجاجية اخرى سيتم تنظيمها، بمجرد الاعلان عن موعد وصول طائرة اسرائيلية الى اراضي المملكة.

هذا، وأعلنت هيئات وتنظيمات مدنية مدافعة عن القضية الفلسطينية، مواصلتها تنفيذ برنامجها الاحتجاجي والنضالي، مع تحيينه وفق ما تفرضه المستجدات قصد “مواجهة قرار التطبيع وفرض التراجع عنه”.

الهيئات المذكورة، ممثلة في الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، حركة “ب د س” المغرب، الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لاسرائيل، ثم لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء؛ أدانت منع الوقفة الاحتجاجية ليوم الإثنين 14 دجنبر 2020.

ويطالب مناهضو التطبيع في المغرب، “بالإفراج الفوري عن مقترح قانون الذي يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

