كورونا.. موظفو المحافظة العقارية بابن جرير يعلقون العمل في انتظار التحليلات المخبرية

لليوم الثالث على التوالي، لازال حوالي 30 موظفا بالمحافظة العقارية بابن جرير يعلقون الحضور لمقرات عملهم، حتى حدود أمس الأربعاء، في انتظار إجراء بعضهم للتحليلات المخبرية و توصل الآخرين بنتائج الكشف المخبري الذي أجري لمعظمهم على مجموعات، منذ يوم الاثنين المنصرم، إثر تأكد إصابة ثلاثة أطر بفيروس “كوفيد-19″، الجمعة الماضي.

ومن أصل 37 موظفا بمصلحتي المحافظة والهندسة، لم يلتحق بالعمل سوى أربعة مسؤولين، ويتعلق الأمر بالمحافظ ونائبه والمكلف بالتحفيظ ورئيس مصلحة المسح العقاري، بالإضافة إلى 3 موظفين حضروا إلى مقر عملهم، خلال اليومين الماضيين، بعدما أكدت التحليلات عدم انتقال العدوى إليهم.

وكان المحلي للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عقد اجتماعا عبر آلية التواصل عن بعد، الأحد الماضي، على خلفية إصابة الموظفين الثلاثة بالفيروس وظهور أعراضه على موظفين آخرين، ليتقرّر إصدار بلاغ حول تعليق العمل بالمركب العقاري بابن جرير، ابتداءً من يوم الاثنين الفائت، إلى غاية إجراء التحاليل المخبرية لكافة الموظفات والموظفين والمتعاقدين،تفعيلا للبروتوكول الصحي والمذكرة رقم 010372، الصادرة عن المدير العام، بتاريخ 30 نونبر الفارط.

وسجلت النقابة، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية “الاتحاد المغربي للشغل”، ما وصفته في بلاغها بـ”عدم تفاعل المسؤولين مع مستجدات الحالة الوبائية بالمركب العقاري، وعدم التعاطي الجدي مع مضامين المذكرات الصادرة في هذا الشأن”، ناهيك عن “عدم تتبع الحالات الإيجابية والاطمئنان على أحوالهم الصحية”، وهو ما اعتبرته “استخفافا بصحة جميع الأطر”.

ودعت النقابة الإدارة إلى التعقيم الشامل والكلي للمركب طبقا لشروط السلامة الصحية، محمّلة إياها “مسؤولية عدم التعاطي الجدي مع مستجدات الحالة الوبائية بالمركب العقاري، وداعية كافة الموظفات والموظفين إلى مزيد من الحيطة والحذر.

وعلمت “أخبار اليوم” بأنه، وبعد مرور 6 أيام على تأكد إصابة ثلاثة موظفين بفيروس “كورونا”، لازال خمسة موظفين لم يتمكنوا بعد من إجراء التحليلات المخبرية، علما بأنهم يعتبرون من المخالطين للحالات المؤكدة المذكورة.