يعتبر شبح الاصابة كابوسا يٶرق بال اللاعبين والمسيرين والمدربين، خصوصاً اذا كان التعافي منها يتطلب وقتا طويلا، ما يفرض الغياب عن المباريات ويفقد المصابين ايقاع التنافس.

ووضعت صحيفة “90 دقيقة” الاسبانية قاٸمة تضم أبرز اللاعبين الذي سيغيبون خلال ما تبقی من منافسات السنة الجارية.

وضمت القاٸمة لاعب المنتخب الوطني وتشيلسي الانجليزي حكيم زياش الی جانب كل من نيمار، ابراهيموفيتش، هالاند، كيميش، كورتزكا، فان ديجيك، تياغو الكانتارا، بيكي وانزو فاتي.

ولا زالت لعنة الاصابة تطارد نجم المنتخب الوطني زياش منذ حط الرحال بفريق تشيلسي قادما من أجاكس أمستدام الهولندي.

كانت هذه تفاصيل خبر نجم “الأسود” ضمن قاٸمة أبرز 10 لاعبين يغيبون حتی 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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