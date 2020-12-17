في المجلس الحكومي.. “بوريطة” يعلن بدء استئناف الرحلات والاتصالات مع “إسرائيل”

أعلن وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال إفادة في المجلس الحكومي، عن الشروع في استئناف الرحلات والاتصالات مع “إسرائيل”.

وقال بلاغ لاجتماع المجلس الحكومي، إنه في ختام إفادة الوزير، “أبرز التدابير التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي المتضمن لإجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي”، مؤكدا على “الشروع في تنزيل وتفعيل كل هذه المقتضيات”.

وذكر الوزير بما جاء في المكالمة الهاتفية للملك محمد السادس، والرئيس الأمريكي وكذا مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تباحث مع كليهما حوْل الوضعِ الراهن بمنطقة الشرق الأوسط، وذكر بالإطار العام للموقف الثابت والراسخ للمملكة، يضيف البلاغ، “والذي يستمد جذوره من الروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بما فيها تلك المتواجدة في إسرائيل، بشخص صاحب الجلالة أمير المؤمنين”.

وأوضح بوريطة، ان “كل هذه العناصر دفعت المملكة المغربية إلى إعادة تفعيل الاليات التي تتوفر عليها، من أجل دعم القضية الفلسطينية، والتي أثبتت نجاعتها سابقا، وهو ما سيمكن المملكة من لعب دورها كاملا في إقرار سلام دائم وعادل بمنطقة الشرق الأوسط”.