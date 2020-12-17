رئيس تحرير موقع الفجر المصرية: المغرب أكثر دولة استفادت من التطبيع مع إسرائيل

الخميس 17 ديسمبر 2020

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر المصرية، إن تطبيع المغرب مع إسرائيل أمر كان مفاجئًا، لافتَا إلى أن الرباط كانت من أكثر الدول التي حققت مكاسب من التطبيع بسبب اعتراف أمريكا بان الصحراء الغربية جزء من دولة المغرب.



وتابع "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن تطبيع المغرب العلاقات مع إسرائيل له رمزية كبيرة جدًا، خاصة أن الرباط تترأس مجموعة القدس.

وفي سياق آخر أكد رئيس تحرير موقع جريدة الفجر المصرية ، أن الدولة المصرية الآن أصبحت قوية، ولم تعد مفعول بها مثلما كان في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ولذلك لن تتأثر الدولة المصرية بالقيادة الأمريكية الجديدة مثلما يتحدث البعض.