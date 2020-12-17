شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير موقع الفجر المصرية: مصر لا تقبل المساس أبدًا بأمن الخليج والان مع التفاصيل

الخميس 17 ديسمبر 2020 قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر المصرية، إن الدولة المصرية لا تقبل المساس أبدًا بأمن الخليج، وهذا رسالة واضحة للتهديديات الإيرانية لأمن الخليج، ودائمًا ما يؤكد الرئيس المصري السيسي على هذا الأمر، وصاغ حماية مصر للأمن القومي المصري الخليجي بعبارة: "مسافة السكة".

وتابع "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، ان العلاقات المصرية الامارتية تشهد أوجه تميزها على مدى التاريخ في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى العلاقات بين البلدين ممتدة جدًا على مستوى الشعوب وغير قاصر على القادة.

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