فرنسا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا منذ 20 نوفمبر

الخميس 17 ديسمبر 2020

سجلت وزارة الصحية الفرنسية اليوم الخميس 18254 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى رقم يومي للإصابات منذ 20 نوفمبر، مع تصاعد منحنى الإصابات مجددا.



وبتسجيل فرنسا 2.42 مليون حالة في المجمل، تصبح خامس أكثر دول العالم إصابة بالفيروس.

وبعد أن بلغت الإصابات ذروتها في السابع من نوفمبر تشرين الثاني بوصولها إلى 87 ألف حالة، انخفض العدد اليومي للحالات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع اللاحقة، ويرجع ذلك أساسا إلى عزل عام ثان من 30 أكتوبر تشرين الأول إلى 15 ديسمبر.

لكن الحالات لم تتراجع عن الهدف الذي حددته الحكومة وهو خمسة آلاف، ولذلك استبدلت العزل العام بإجراءات أكثر صرامة مما كان مخططا له في البداية.

وارتفع عدد الوفيات بواقع 258 لتصل إجمالا إلى 59619، وهو سابع أعلى عدد في العالم