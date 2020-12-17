شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتعهد بمعاقبة من يقفون وراء تسلل إلكتروني استهدف الحكومة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وقال بايدن، الذي سيصبح رئيسا في 20 يناير ، إن فريقه سيجعل مواجهة هذه الحملة أولوية قصوى وسيجعل الأطراف المسؤولة عن مثل هذه الهجمات الإلكترونية تدفع "ثمنا باهظا".
وأضاف بايدن في بيان "على خصومنا أن يعرفوا أنني، كرئيس، لن أقف مكتوف الأيدي أمام الهجمات الإلكترونية على أمتنا".
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