شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتعهد بمعاقبة من يقفون وراء تسلل إلكتروني استهدف الحكومة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الخميس إن حملة تسلل إلكتروني استهدفت شبكات الحكومة في الآونة الأخيرة إنما هي مبعث "قلق كبير"، وتعهد بالتحرك سريعا للرد عليها بمجرد توليه الرئاسة الشهر المقبل.

وقال بايدن، الذي سيصبح رئيسا في 20 يناير ، إن فريقه سيجعل مواجهة هذه الحملة أولوية قصوى وسيجعل الأطراف المسؤولة عن مثل هذه الهجمات الإلكترونية تدفع "ثمنا باهظا".

وأضاف بايدن في بيان "على خصومنا أن يعرفوا أنني، كرئيس، لن أقف مكتوف الأيدي أمام الهجمات الإلكترونية على أمتنا".