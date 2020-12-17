شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: جائحة كورونا دفعت أربعة ملايين شخص باتجاه الفقر والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن جائحة كوفيد-19 دفعت بنحو 4.4 ملايين شخص في الأردن ولبنان وإقليم كردستان العراق باتجاه الفقر، بالإضافة إلى ما يقرب من مليون لاجئ سوري و180,000 نازح داخلي في العراق. جاء ذلك في دراسة مشتركة صادرة اليوم عن المفوضية والبنك الدولي، بعنوان "تفاقم المحن وتغيّرات الفقر منذ بداية كوفيد-19 على اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن وإقليم كردستان العراق ولبنان". وقدّرت الدراسة ارتفاع مستويات الفقر في الأردن في ظل أزمة كوفيد-19 بـ 38 نقطة مئوية بين السكان الأردنيين، و18 نقطة مئوية بين اللاجئين السوريين في الأردن، فيما زاد الفقر بنحو 33 نقطة مئوية بين السكان اللبنانيين، و55 نقطة مئوية بين اللاجئين السوريين في لبنان. وأشارت إلى أنه في كردستان العراق، زاد مستوى الفقر بين هذه الفئات بـ 24 نقطة مئوية و21 نقطة مئوية و28 نقطة مئوية، على التوالي. // انتهى //22:16 ت م NNNN

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