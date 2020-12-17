انتشار امني في مناطق ببغداد لهذا السبب

افاد مصدر امني، الخميس، بان القوات الامنية انتشرت في مناطق متفرقة من بغداد. وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية انتشرت قرب محال بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية في مناطق بغداد الجديدة والكرادة وابو نؤاس والدورة". واضاف ان "ذلك جاء تحسبا لاستهداف تلك الاماكن".

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