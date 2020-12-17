"لا تحكي عن إيران".. فيصل القاسم يفضح نوايا الحمدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

غضب وانتفاضة على الهواء من مذيع قناة الجزيرة القطرية السوري الأصل فيصل القاسم.

والسبب.. الربط المباشر من ضيف برنامج "الاتجاه المعاكس" جيري ماهر بين الانهيار الجاري في لبنان والتدخلات الإيرانية الفجة وتحريكها للمليشيات الموالية لها لإحداث الفوضى.

حقيقة جلية أصابت فيصل القاسم بالصدمة، فأرعد وأزبد رافضا ما يقوله الضيف، مرددا عشرات المرات عبارة "موضوعي ليس إيران.. موضوعي ليس إيران" .



في دلالة واضحة على أن تعليمات السفير الإيراني في الدوحة للحكومة القطرية تقتضي عدم ذكر إرهاب وجرائم إيران ومليشياتها المنتشرة في العالم العربي عبر أخبار أو تغطيات الجزيرة.

مواقع التواصل الاجتماعي سخرت من محاولات القاسم إسكات ضيفه وسعيه لعزل انهيار وتدهور لبنان عن إيران، وكأن علاقة إيران بلبنان مثل علاقة لبنان بجزر سيشيل.

ولكن الجميع يعلم أن إيران عبر أذرعها التخريبية، وعلى رأسها حزب الله الإرهابي، دمرت كل شيء في لبنان، وعطلت لبنان عن تشكيل الحكومة المعطلة منذ أشهر، وتستعمله كمستودع صواريخ لحروبها، بل تثير الخلافات مع دول الجوار..

