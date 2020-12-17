آبي أحمد: روابطنا بالسودان "تاريخية" والأحداث الحدودية لن تكسرها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن الروابط التي تربط بين السودان وإثيوبيا لن تكسرها مثل الأحداث الحدودية الاخيرة بين البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "الحكومة الإثيوبية تتابع عن كثب الأحداث على الحدود الإثيوبية-السودانية مع المليشيات المحلية على الحدود بين البلدين".

وأضاف: "مثل هذه الأحداث لن تكسر الروابط بين السودان وإثيوبيا لأن البلدين يستخدمان الحوار دائمًا لحل القضايا الخلافية بينهما".

وختم آبي أحمد تغريدته، تعليقا على مهاجمة مليشيات إثيوبية محلية لقوات سودانية بالمنطقة الحدودية بالقول: "من الواضح أن أولئك الذين يثيرون الخلافات لا يفهمون قوة الروابط التاريخية بين شعبي البلدين".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن الأحداث التي تشهدها الحدود مع السودان لا تعبر عن الموقف الحقيقي للعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط شعبي البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن "الحدود الشاسعة التي تربط إثيوبيا والسودان تشهد مثل هذه الأحداث المتكررة، وأن هناك اتصالات على أعلى مستوى بين البلدين لبحث هذه التطورات."

وأفادت مصادر سودانية في وقت سابق لـ"الخليج 365" بوصول رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الخميس، إلى ولاية القضارف شرقي السودان للوقوف على آخر تطورات الأحداث على الحدود مع إثيوبيا.

وكان مجلس الوزراء السوداني أصدر بيانا، الأربعاء، حول الأحداث على الحدود، مؤكدا ثقته بقدرة القوات المسلحة على ضبط الحدود.

وقال مجلس الوزراء الإثيوبي إنه "يتابع بحرص واهتمام الأحداث في دولة إثيوبيا الشقيقة والتي بدأت منذ ما يقارب الأسابيع الستة"، مضيفا أنه يشد على "أيادي القيادات العسكرية" لضبط الحدود بين البلدين

