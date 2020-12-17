شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا الأولى عالمياً في تسجيل أكثر من نصف مليون وفاة بـ«كوفيد- 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

سجلت القارة الأوروبية أكثر من نصف مليون وفاة بـ«كوفيد- 19»، لتصبح الأولى عالمياً، وفق تعداد أنجزته وكالة «فرانس برس»، استناداً إلى حصائل وفرتها السلطات الصحية.

وبلغ العدد الإجمالي للدول والمناطق الـ 52 في المنطقة الأوروبية التي تمتد شرقاً حتى أذربيجان وروسيا، 500 ألف و69 وفاة في مقابل 23 مليوناً و59 ألفاً و233 إصابة معلنة.

ثم تأتي أمريكا اللاتينية والكاريبي مع 477 ألفاً و404 وفيات و14 مليوناً و229 ألفاً و617 إصابة، والولايات المتحدة وكندا لتسجلا 321 ألفاً و287 وفاة من 17 مليوناً و463 ألفاً و834 إصابة.

أما القارة الآسيوية فسجلت 208 آلاف و149 وفاة من أصل 13 مليوناً و258 ألفاً و651 إصابة، في حين سجل الشرق الأوسط 85 ألفاً و895 وفاة من 3 ملايين و713 ألفاً و430 إصابة، وإفريقيا 57 ألفاً و423 وفاة.

وباتت أوروبا أكبر بؤرة للوباء منذ أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب الولايات المتحدة. وسبق أن كانت مركزاً للجائحة أيضاً بين مارس/آذار وإبريل/نيسان.

وسُجلت وفاة 37 ألف شخص تقريباً في الأيام السبعة الأخيرة 36 ألفاً و895 وهو مستوى قياسي منذ بدء الجائحة. كما سجلت 6800 حالة وفاة، الثلاثاء الماضي، في غضون 24 ساعة وهو العدد الأكبر منذ عام.

وفي الإجمال أظهرت آخر الإحصاءات المتوفرة أن ستة تقريباً من كل عشر وفيات سُجلت في خمس دول.

إيطاليا؛ حيث بلغت 66 ألفاً و537 وفاة من أصل مليون و888 ألفاً و144 إصابة.

كما سجلت المملكة المتحدة 65 ألفاً و520 وفاة من أصل مليون و913 ألفاً و277 إصابة، وفرنسا 5 آلاف و361 وفاة من أصل مليونين و409 آلاف و62 إصابة.

في حين أن روسيا وصلت إلى 49 ألفاً و151 وفاة من بين مليونين و762 ألفاً و668 إصابة، وإسبانيا 48 ألفاً و596 وفاة من أصل مليون و773 ألفاً و290 إصابة.

وبين أكثر الدول تضرراً تسجل بلجيكا أكبر عدد من الوفيات نسبة إلى عدد السكان مع 158 وفاة لكل مئة ألف نسمة تليها إيطاليا 110 والبوسنة والهرسك 107 وسلوفينيا ومقدونيا الشمالية 105.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت أوروبا المنطقة التي تعد أكبر عدد من حيث الإصابات اليومية الجديدة في العالم مع عدد إجمالي يزيد على 23 مليوناً.

لكن يبدو أن سرعة انتشار الوباء تتراجع في الأيام الأخيرة فبات معدل الإصابات اليومية الجديدة شبه مستقر مقارنة بالأسبوع الماضي.