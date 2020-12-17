شكرا لقرائتكم خبر عن السجن مدى الحياة للمتهم في هجوم قطار «تاليس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- أ ف ب

قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، الخميس، بالسجن مدى الحياة على المغربي أيوب الخزاني، مطلق النار في الهجوم الفاشل على قطار «تاليس» في أغسطس/آب 2015، الذي أحبطه ركاب تمكنوا من السيطرة عليه.

وحكم على ثلاثة رجال متهمين بمساعدة مطلق النار والمخطط للهجوم عبد الحميد أباعود، الذي هو أيضاً منسق هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في العاصمة الفرنسية، بمدد تتراوح بين سبع سنوات و27 سنة.

وفي 21 أغسطس 2015، استقل الخزاني، قطاراً متجهاً من أمستردام إلى باريس من محطة قطارات في بروكسل مسلحاً بمسدس وبندقية كلاشينكوف و300 رصاصة، وقد شل حركته ركاب بينهم جنديان أمريكيان بلباس مدني كانا في عطلة.

وانقض الركاب عليه للحيلولة دون أن يقتل «بشكل أعمى ومن دون تمييز كل الركاب» على ما جاء في قرار المحكمة التي أيدت طلبات النيابة العامة في مرافعتها. وعند النطق بالحكم بقي أيوب الخزاني (31 عاماً) واقفاً في قفص الاتهام من دون أن يبدو عليه أي تأثر.

وطوال المحاكمة أكد الخزاني، أنه تلقى أمراً واحداً من مخطط الهجوم وهو قتل جنود أمريكيين وأعضاء في المفوضية الأوروبية سيكونون في القطار بحسب أباعود.

وأدين المتهمون الآخرون بلال شاترا ورضوان العمراني الظريفي ومحمد البقال، بتهم مساعدة الخزاني وأباعود في رحلتهما للوصول إلى أوروبا انطلاقا من سوريا وقد حكم عليهم بالسجن 27 و7 و25 عاماً.