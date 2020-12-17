شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر الشارقة وشباب الأهلي 22 يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» اجتماعها الدوري الخامس لموسم 2020-2021 برئاسة حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة رئيس اللجنة الفنية وحضور جميع الأعضاء.

واتخذت اللجنة العديد من القرارات منها تحديد سوبر الشارقة وشباب الأهلي في 22 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ناقشت اللجنة التحديات التي تواجهها خلال الفترة القادمة وأهمها عدم تحديد الاتحاد الآسيوي نظام مسابقة دوري أبطال آسيا وكذلك مواعيد المباريات وذلك بعد تأجيلها إلى أبريل/ نيسان 2021 إضافة إلى تجمعات المنتخب الوطني في ظل حرص اللجنة على توفير الدعم الكامل لمتطلبات الجهاز الفني للمنتخب ولجنة المنتخبات.

وأعلنت اللجنة عن حزمة من القرارات تشمل بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من الجولة الـ 12 من مسابقة دوري الخليج العربي لتقام المباريات الأولى في الخامسة مساء على أن تقام المباريات المسائية في الثامنة مساء.

وتقرر إجراء تعديل على موعد إقامة الجولة الـ 13 من بطولة دوري الخليج العربي لتقام في 15 و16 يناير/ كانون الثاني المقبل وذلك بناء على طلب من اتحاد الكرة نظراً لتجمع المنتخب في الفترة من 2 إلى 12 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وعلى صعيد مسابقة كأس الخليج العربي تقرر إقامة مباريات ذهاب دور الثمانية يومي 7 و8 يناير المقبل على أن تقام مباريات الإياب في 25 و26 من الشهر نفسه.

وتقام بطولة كأس سوبر الخليج العربي التي تجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي في 22 يناير المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وكشفت اللجنة الفنية عن موعد بداية الدور الثاني من مسابقة دوري الخليج العربي حيث تقام الجولة الـ 14 يومي 29 و30 يناير المقبل وسيتم الإعلان عن جدول المباريات كاملاً فور تحديد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمواعيد مسابقة دوري أبطال آسيا.