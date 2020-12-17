شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات أنقرة الاقتصادية.. حكومة أردوغان حائرة أمام ارتفاع معدلات التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تضارب واضح للسياسات الاقتصادية التى تتبعها تركيا، أكد رئيس البنك المركزى التركى، ناجى أغبال، أن المحدد الرئيسى للتضخم هو سعر الصرف، بينما سبق وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن الفائدة هى السبب، وربما يفسر هذا التضارب ما تشهده تركيا من انهيار اقتصادى.

وقدم رئيس البنك المركزى التركى، عرضًا حول السياسات النقدية المقرر اتباعها فى العام المقبل، عازمًا على خفض معدلات التضخم فى بلاده، وقال: "ضمان استقرار الأسعار يجب أن يكون الهدف المشترك للجميع"، حسبما نشر موقع تركيا الآن.

وأشار أغبال إلى ارتفاع نسبة التضخم في المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى 14% فى نوفمبر الماضى، قائلًا: "بلغ تضخم المنتجين 23 %، ونرى أن المحدد الرئيسى لارتفاع التضخم هو سعر الصرفى"، وفقًا لموقع "ينى تشاغ" التركى.

وتضاربت تصريحات أغبال مع تصريحات لأردوغان فى الشهر الماضى، أكد خلالها أن نتيجة التضخم هى الفائدة، إذ قال الرئيس التركى فى خطابه فى اجتماع مجموعة حزب العدالة والتنمية "الفائدة هى السبب، والتضخم هو النتيجة، وسنحقق ذلك، نأمل أن نتغلب على العقبة هنا، ونزيد من انخفاض التضخم، نحن مصممون على خفض التضخم إلى خانة الآحاد".

ويعانى الشعب التركى من سوء الأحوال الاقتصادية، نظرًا لارتفاع معدلات التضخم والبطالة، فضلًا عن استمرار ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية، دون تدخل من الحكومة التركية لوقف النزيف الاقتصادى.